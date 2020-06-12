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12 июня • обновлено в 10:09
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София Ковнир
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В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

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По состоянию на 12 июня в Днепре официально зарегистрировано 457 случаев заболевания коронавирусом, 329 человек выздоровели.

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Еще семь пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

Коронавирус

Коронавирус

СВІДОК.info

На данный момент на лечении находятся 128 человек. Три человека – в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания было получено 199 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано десять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что вторая волна коронавирусной инфекции в Украине может произойти во время сезонного роста заболеваемости гриппом. Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, традиционно эпидемия гриппа происходит осенью и зимой, тогда диагностирование коронавируса будет осложнено.

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Автор
София Ковнир
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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