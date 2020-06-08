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8 июня • обновлено в 10:10
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София Ковнир
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В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

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По состоянию на 8 июня в Днепре официально зарегистрировано 450 случаев заболевания коронавирусом, 288 человек выздоровели.

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Еще восемь пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

Коронавирус

Коронавирус

Ведомости

На данный момент на лечении находятся 162 человека. Пять человек – в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания было получено 194 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано десять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что американский сенатор Рик Скотт заявил, что Китай якобы пытается "замедлить и саботировать" разработку вакцины от коронавируса на Западе. Скотт сообщил, что имеет доказательства этого, однако пока не может их обнародовать и назвать источник.

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Автор
София Ковнир
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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