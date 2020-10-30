В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

Алина Рашевская Жизнь города 09:30, 30.10.2020

По состоянию на утро пятницы, 30 октября, в Днепре коронавирусом заразились 10 440 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 162 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 4 328 человек. 531 пациент получает его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Восемь заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 6 112 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 174 летальных случаев COVID-19, пять – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что исследователи Гарвардского университета пришли к выводу, что авиаперелеты во время пандемии коронавируса зачастую являются менее опасными для здоровья, чем поход за продуктами в магазин или ужин в ресторане.

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Днепр Жизнь города

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