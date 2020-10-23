В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на утро пятницы, 23 октября, в Днепре коронавирусом заразились 9 153 человека. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 196 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 4 722 человека. 350 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Девять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 4 431 жителю Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 146 летальных случаев COVID-19, пять – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что качество лечения коронавируса в Украине не уступает европейскому.