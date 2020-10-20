В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на утро 20 октября в Днепре коронавирусом заразились 8 598 человек, 261 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 5 026 человек. 391 пациент получает его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шесть заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них – на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 3 572 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 4 летальных случая.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Новомосковск Днепропетровской области врачи забили тревогу из-за критической нехватки в больницах необходимого для борьбы с коронавирусом медицинского оборудования.