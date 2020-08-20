В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на утро 20 августа в Днепре коронавирусом заразился 981 человек. За минувшие сутки положительный результат теста получили 25 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 292 человека. 241 пациент получает его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Четверо заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 689 жителям Днепра. 19 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, многие переболевшие коронавирусом пациенты продолжают страдать от его симптомов даже спустя три месяца после излечения и выписки с медучреждения.

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