В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на утро 9 августа в Днепре коронавирусом заразились 776 человек, 2 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находится 171 человек. 77 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Трое заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них – на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 605 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 15 летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что шансы ученых создать высокоэффективную вакцину, которая бы обеспечивала защиту от коронавируса на 98%, невелики.