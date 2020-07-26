В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на утро 26 июля в Днепре коронавирусом заразились 664 человека, пятеро из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 138 человек. 69 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Трое заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 526 жителям Днепра. 13 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на воскресенье, 26 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились больше 16,3 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено более 258 тысяч новых инфицированных.