В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика
Коронавирус в Днепре. poisknews.ru
По состоянию на утро 26 июля в Днепре коронавирусом заразились 664 человека, пятеро из них – за последние сутки.
На данный момент на лечении находятся 138 человек. 69 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Трое заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 526 жителям Днепра. 13 зараженных COVID-19 умерли.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на воскресенье, 26 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились больше 16,3 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено более 258 тысяч новых инфицированных.
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