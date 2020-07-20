В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на утро 20 июля в Днепре коронавирусом заразились 588 человек, 15 из них – за последние сутки.

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На данный момент на лечении находятся 75 человек. 38 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Двое заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них – на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 513 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 11 летальных случаев

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что ученые Новосибирского государственного университета нашли уникальный метод уничтожения патогенов коронавируса за 40 секунд. Они научились воздействовать на COVID-19 методом фотодинамической терапии.