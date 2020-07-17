В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на утро 17 июля в Днепре коронавирусом заразились 562 человека, семеро из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находится 51 человек. 25 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 511 жителям Днепра. 11 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом в Украине и мире заразились почти 14 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 248 914 новых инфицированных, что стало новым антирекордом по суточному приросту.