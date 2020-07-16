В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на утро 16 июля в Днепре коронавирусом заразились 555 человек, двое из них – за последние сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

На данный момент на лечении находятся 46 человек. 24 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 509 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 11 летальных случаев

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Болгария с 16 июля разрешила въезд гражданам Украины без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус. Теперь украинцы могут провести отдых на еще одном популярном курорте.