В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика
Коронавирус . 5 канал
По состоянию на утро 16 июля в Днепре коронавирусом заразились 555 человек, двое из них – за последние сутки.
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На данный момент на лечении находятся 46 человек. 24 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 509 жителям Днепра.
С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 11 летальных случаев
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Болгария с 16 июля разрешила въезд гражданам Украины без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус. Теперь украинцы могут провести отдых на еще одном популярном курорте.
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