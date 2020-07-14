В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на утро 14 июля в Днепре коронавирусом заразились 547 человек, один из них – за последние сутки.

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На данный момент на лечении находятся 50 человек. 24 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 497 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 11 летальных случаев, один из них – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в США намерены до конца лета начать производство вакцины против коронавируса (COVID-19). Клинические испытания терапевтических препаратов против COVID-19 могут дать результаты в течение нескольких недель, что позволит выпустить сотни тысяч доз к осени.