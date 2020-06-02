В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на 2 июня в Днепре официально зарегистрировано 427 случаев заболевания коронавирусом, 229 человек выздоровели.

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Еще восемь пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

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На данный момент на лечении находятся 198 человек. Шесть человек – в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания было получено 184 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано девять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

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