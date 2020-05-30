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30 мая • обновлено в 12:52
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Игорь Кравченко

В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

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По состоянию на 30 мая за последние сутки в Днепропетровской области диагностировали три новых случая коронавируса.

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Все новые случаи заражения зафиксированы в Днепре. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

По данным департамент здравоохранения горсовета Днепра, с начала эпидемии в городе зафиксировано 412 случаев коронавируса.

В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19

В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19

pravda.com.ua

Также за последние сутки в Днепропетровской области от коронавируса излечились три человека – в Кривом Роге и Новомосковске.

Общее количество проведенных лабораторных исследований в области – 16 624, из них в 933 случаях коронавирус был подтвержден. По данным Днепропетровского областного совета, эти показатели отвечают требованиям периода "адаптивного" карантина.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре количество заболевших коронавирусом превысило 400 человек. Четыре человека находились в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких.

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Автор
Игорь Кравченко
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