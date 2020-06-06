В Днепре обнаружили новые случаи коронавируса: актуальная статистика

Игорь Кравченко Жизнь города 10:10, 6.06.2020

По состоянию на 6 июня за последние сутки в Днепре выявлены три новых случая коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 442 больных коронавирусом, из них 288 уже выздоровели. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

За последние сутки от коронавируса излечился 31 человек. 154 человека находятся на лечении в стационарных или амбулаторных условиях.

В Днепре обнаружили новые случаи коронавирусной инфекции
pravda.com.ua

В тяжелом состоянии на данный момент находятся пять человек, из них трое – под аппаратом искусственной вентиляции легких. Летальных случаев с начала эпидемии – девять.

Где в Днепре можно заразиться коронавирусом:

Ранее OBOZREVATEL писал, что в на Днепропетровщине обнаружили новые случаи коронавируса. Новые случаи были выявлены в Днепре и Кривом Роге.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Якщо ви не згодні з капітуляцією – не давайте голоси "зеленим"

"Начинаем привыкать к бедности": в Донецке рассказали о реалиях жизни в оккупации

Под Радой устроили протест против полиции: один из митингующих поджег себя

Чехия выдворила из страны двух сотрудников посольства РФ: назрел международный скандал

Участник дуэта "Кролики" оскандалился из-за языковых квот в Украине