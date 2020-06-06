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6 июня • обновлено в 10:59
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Игорь Кравченко

В Днепре обнаружили новые случаи коронавируса: актуальная статистика

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По состоянию на 6 июня за последние сутки в Днепре выявлены три новых случая коронавирусной инфекции.

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Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 442 больных коронавирусом, из них 288 уже выздоровели. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

За последние сутки от коронавируса излечился 31 человек. 154 человека находятся на лечении в стационарных или амбулаторных условиях.

В Днепре обнаружили новые случаи коронавирусной инфекции

В Днепре обнаружили новые случаи коронавирусной инфекции

pravda.com.ua

В тяжелом состоянии на данный момент находятся пять человек, из них трое – под аппаратом искусственной вентиляции легких. Летальных случаев с начала эпидемии – девять.

Где в Днепре можно заразиться коронавирусом:

Ранее OBOZREVATEL писал, что в на Днепропетровщине обнаружили новые случаи коронавируса. Новые случаи были выявлены в Днепре и Кривом Роге.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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