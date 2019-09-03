Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 08:29
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре Новый мост взяли штурмом: что произошло

614 Читать материал на украинском

В понедельник, 2 сентября, в Днепре толпа людей вопреки запрету пешком пошла на левый берег через Новый мост.

Группа людей из 30-40 человек самостоятельно передвинула оградительный забор и направилась в сторону Левого берега. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре люди вопреки запрету пошли на Новый мост

В Днепре люди вопреки запрету пошли на Новый мост

ДонПресс

Новости
Новый мост в Днепре перекроют на месяц: что произошло

Как стало известно, днепряне взбунтовались из-за большой очереди на речное такси. Утомленных ожиданием пассажиров отправили ехать через Старый мост, однако он стоял в пробках. Среди взбунтовавшихся были семьи с маленькими детьми.

Напомним, что до 14 сентября движение по Центральному мосту полностью перекрыли из-за плановых технологических работ повышенной опасности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове обвалился автомобильный мост. Часть автомобильного моста обрушилась на участке окружной дороги от авторынка в направлении поселка Песочин.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Теги
Новый мост в Днепре ремонт и строительство дорог дороги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...