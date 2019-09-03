В Днепре Новый мост взяли штурмом: что произошло

В понедельник, 2 сентября, в Днепре толпа людей вопреки запрету пешком пошла на левый берег через Новый мост.
Группа людей из 30-40 человек самостоятельно передвинула оградительный забор и направилась в сторону Левого берега. Об этом сообщает Информатор.
В Днепре люди вопреки запрету пошли на Новый мост
ДонПресс
Как стало известно, днепряне взбунтовались из-за большой очереди на речное такси. Утомленных ожиданием пассажиров отправили ехать через Старый мост, однако он стоял в пробках. Среди взбунтовавшихся были семьи с маленькими детьми.
Напомним, что до 14 сентября движение по Центральному мосту полностью перекрыли из-за плановых технологических работ повышенной опасности.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове обвалился автомобильный мост. Часть автомобильного моста обрушилась на участке окружной дороги от авторынка в направлении поселка Песочин.
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