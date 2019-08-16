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В Днепре Новый мост будут открывать по часам: расписание

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В Днепре с 17 августа Новый мост откроют для пешеходов и велосипедистов.

Как сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета, мост будет открыть только в часы пик.

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Новый мост в Днепре

Новый мост в Днепре

Так, движение будет разрешено утром с 7:00 до 10:00 и вечером - с 16:00 до 20:00.

Отметим, что по Днепру с 7:00 до 20:00 курсируют бесплатные речные трамваи. Катера отправляются от ул. Малиновского, идут до Сичеславской Набережной и наоборот.

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С 7:00 до 10:00 курсируют 4 речные трамваи (интервал 8-10 минут), с 10:00 до 17:00 - 2 катера (интервал 20-30 минут), с 17:00 до 20:00 - 4 речные трамваи (интервал 8-10 минут).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

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Место
Украина Днепр
Тег
Новый мост в Днепре
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