В Днепре в ночь с 27-го на 28-ое июля перекроют Набережную Победы.

Это связано с проведением забега "10k Night Run", сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Перекрытие Набережной Победы

Согласно распоряжению городского головы, движение транспорта будет перекрыто 27 июля с 22:30 до 1:30 28 июля по улице Набережной Победы (от кольца на ж/м Победа до улицы Набережной Победы, 9Б).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре пройдет уникальный ночной забег: назвали дату и условия.

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