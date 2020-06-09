В Днепре несколько улиц останутся без воды: кого коснется
В среду, 10 июня, на нескольких улицах Днепра не будет воды.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили в КП "Днепрводоканал".
Воды не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:
ул. Князя Владимира Великого, 20, 22, 24;
ул. Сичеславская Набережная, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13,13, 14, 15, 16, 16Б, 17 ( "Украинский институт по проектированию металлургических заводов").
На период выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство развития громад и территорий обнародовало проекты будущих районов Украины. В Днепропетровской области из 22-х имеющихся предлагают оставить всего шесть: Никопольский, Днепровский, Криворожский, Каменской, Павлоградский и Новомосковский.