Главная Новости
9 июня • обновлено в 15:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

София Ковнир
Все статьи автора

В Днепре несколько улиц останутся без воды: кого коснется

797
Читать материал на украинском

В среду, 10 июня, на нескольких улицах Днепра не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды

Отключение воды

Наш Киев

Воды не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • ул. Князя Владимира Великого, 20, 22, 24;

  • ул. Сичеславская Набережная, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13,13, 14, 15, 16, 16Б, 17 ( "Украинский институт по проектированию металлургических заводов").

На период выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство развития громад и территорий обнародовало проекты будущих районов Украины. В Днепропетровской области из 22-х имеющихся предлагают оставить всего шесть: Никопольский, Днепровский, Криворожский, Каменской, Павлоградский и Новомосковский.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 856.

    Вылечились: 12 412. Умерли: 810.

  • В мире заболели более 7,1 млн человек, погибли – больше 407 тысяч.

  • В США заявили, что нашли доказательство распространения коронавируса в Китае еще летом-2019.

  • К самодельным маскам озвучили новое требование – только так они смогут защитить.

  • В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги