В Днепре несколько улиц останутся без воды: кого коснется

В среду, 20 мая, на нескольких улицах Днепра с 10:00 до 18:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Отключение воды в Днепре wallpaper-table.ru

Воды не будет по следующим адресам:

пр. Нигояна, 42б (Депо), 50, 52, 53 (Городская клиническая больница №2), 54, 55, 57, 61, 61а, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 74;

ул. Качалова, 2, 2а;

ул. Маяковского, 3, 3а, 3/1, 5, 5а, 11а;

ул. Юношеская, 2;

ул. Бельгийская, 1.

На период выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что обильное питье воды играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и с COVID-19. Она является основным инструментом регуляции метаболических процессов в организме, а также доставки питательных веществ к клеткам и выведения отходов процессов жизнедеятельности.