В Днепре несколько улиц останутся без воды: кого коснется
В пятницу, 24 апреля, на нескольких улицах Днепра с 9:30 до 22:00 не будет воды.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.
Воды не будет по следующим адресам:
Бульвар Кобзаря, 2, 3, 3/1, 4, 4/1;
Улица Сичеславская, 4, 6;
Проспект Мира, 25;
Улица Гетьманская, 7;
Улица Рылеева, 2 — 161;
Донецкое шоссе, 91А, 91Б.
На период выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что обильное питье воды играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и с коронавирусом COVID-19. Она является основным инструментом регуляции метаболических процессов в организме, а также доставки питательных веществ к клеткам и выведения отходов процессов жизнедеятельности.