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16 апреля • обновлено в 16:26
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Алина Рашевская
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В Днепре несколько улиц останутся без воды: кого коснется

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В пятницу, 24 апреля, на нескольких улицах Днепра с 9:30 до 22:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Отключение воды в Днепре

Отключение воды в Днепре

Комсомольская правда

Воды не будет по следующим адресам:

  • Бульвар Кобзаря, 2, 3, 3/1, 4, 4/1;

  • Улица Сичеславская, 4, 6;

  • Проспект Мира, 25;

  • Улица Гетьманская, 7;

  • Улица Рылеева, 2 — 161;

  • Донецкое шоссе, 91А, 91Б.

На период выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что обильное питье воды играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и с коронавирусом COVID-19. Она является основным инструментом регуляции метаболических процессов в организме, а также доставки питательных веществ к клеткам и выведения отходов процессов жизнедеятельности.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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