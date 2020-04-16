В Днепре несколько улиц останутся без воды: кого коснется

В пятницу, 24 апреля, на нескольких улицах Днепра с 9:30 до 22:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Отключение воды в Днепре Комсомольская правда

Воды не будет по следующим адресам:

Бульвар Кобзаря, 2, 3, 3/1, 4, 4/1;

Улица Сичеславская, 4, 6;

Проспект Мира, 25;

Улица Гетьманская, 7;

Улица Рылеева, 2 — 161;

Донецкое шоссе, 91А, 91Б.

На период выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что обильное питье воды играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и с коронавирусом COVID-19. Она является основным инструментом регуляции метаболических процессов в организме, а также доставки питательных веществ к клеткам и выведения отходов процессов жизнедеятельности.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал