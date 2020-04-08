В Днепре несколько улиц останутся без воды: кого коснется

В среду, 8 апреля, на нескольких улицах Днепра с 10:00 до 20:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Воды не будет по следующим адресам:ул. Арзамаская, 26;ул. Большая Диевская, 46 (подъезды 9-12)ул. Метростроевская, 13, 17.

Отключение воды 048.ua

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