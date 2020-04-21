В Днепре несколько улиц останутся без воды: адреса

В четверг, 23 апреля, на нескольких улицах Днепра с 9:30 до 20:00 не будет воды.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.
Отключение воды
РИА Новости
Воды не будет по следующим адресам:
жилой комплекс "Олимпийский":
– бульвар Кобзаря, 2, 3, 3/1, 4, 4/1;
– улица Сичеславская, 4, 6;
– проспект Мира, 25;
– улица Гетманская, 7.
улица Рылеева, 34д – транзитные жилые модули ДП "Днепр-сервис", КП "Агенство регионального развития" Регион-Лидер;
улица Рылеева – дома от № 2 до № 161;
Донецкое шоссе, 91а, 91б.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Каменское Днепропетровской области педофил изнасиловал двух несовершеннолетних девочек.
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