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21 апреля • обновлено в 11:40
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Карина Бондаренко
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В Днепре несколько улиц останутся без воды: адреса

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В четверг, 23 апреля, на нескольких улицах Днепра с 9:30 до 20:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Отключение воды

Отключение воды

РИА Новости

Воды не будет по следующим адресам:

  • жилой комплекс "Олимпийский":

    – бульвар Кобзаря, 2, 3, 3/1, 4, 4/1;

    – улица Сичеславская, 4, 6;

    – проспект Мира, 25;

    – улица Гетманская, 7.

  • улица Рылеева, 34д – транзитные жилые модули ДП "Днепр-сервис", КП "Агенство регионального развития" Регион-Лидер;

  • улица Рылеева – дома от № 2 до № 161;

  • Донецкое шоссе, 91а, 91б.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Каменское Днепропетровской области педофил изнасиловал двух несовершеннолетних девочек.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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