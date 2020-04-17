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17 апреля • обновлено в 18:21
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Карина Бондаренко
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В Днепре несколько улиц останутся без воды: адреса

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В четверг, 23 апреля, на нескольких улицах Днепра с 9:30 до 20:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Отключение воды

Отключение воды

048.ua

Воды не будет по следующим адресам:

  • жилой комплекс "Олимпийский":

    — бульвар Кобзаря, 2, 3, 3/1, 4, 4/1;

    — улица Сичеславская, 4, 6;

    — проспект Мира, 25;

    — улица Гетманская, 7.

  • улица Рылеева, 34д — транзитные жилые модули ДП "Днепр-сервис", КП "Агенство регионального развития" Регион-Лидер);

  • улица Рылеева — дома от № 2 до № 161;

  • Донецкое шоссе, 91а, 91б.

Как писал OBOZREVATEL ранее, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери в Днепре Николай Несправа начал собирать пожертвования в связи со сложным материальным положением из-за карантина и в тот же день купил себе земельный участок.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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