В Днепре несколько улиц останутся без света: найди свой адрес

София Ковнир Жизнь города 18:00, 23.10.2020

В субботу, 24 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • ул. Славянская;

  • ул. Гайсинская;

  • пер. Днепровский, 7-9; 2-8;

  • ул. Мандрыковская, 316-330.

Чечеловский район:

  • ул. Шухевича, 22,24;

  • ул. Щепкина, 8,10-12, 17;

  • пр. Нигояна, 7;

  • ул. Поточная, 2-80,3-59;

  • ул. Новошкольная, 177-195,217, 104-134; 100-102, 153-175;

  • ул. Сосновая, 1-11,22-46.

Самарский район:

  • ул. Гречко, 41-119; 76-106;

  • ул. Полевая, 21-79; 64-118а;

  • ул. Чаплинская, 387-265; 218-290.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Казахстанская, 1-7,2-24;

  • ул. Заярская, 1-47;

  • пер. Казахстанский, 5-23,2-36;

  • ул. Минусинская, 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б, 82-174;

  • пер. Минусинский, 14,16,30,32, 34,38,54,56;

  • пер. Окопный, 25;

  • ул. Айвазовского, 1-23,2-12;

  • ул. Волочаевская, 1-7;

  • ул. Заводская, 1-7,2-12;

  • ул. Портовая, 2-4,18-28; 34-40;

  • пер. Портовый, 1,2-4;

  • ул. Обходная, 2-4,5;

  • пер. Обходной, 1-7,4-6;

  • ул. Халтурина, 1-27,2-28;

  • ул. Васнецова, 1-11,2-10;

  • ул. Искры, 1-5,2-10;

  • ул. Минакова, 3-7,4-8;

  • ул. Новороссийская, 1-9,2-74;

  • ул. Пожарная, 1-33,2-38;

  • ул. Осетинская, 3;

  • ул. Промежуточная, 2-8;

  • ул. Тагильская, 3-41,4-40;

  • ул. Таганрогская, 105-217,126-226;

  • пер. Таганрогский, 8-12,13-17;

  • ул. Терновая, 5,4а;

  • ул. Штормовая, 115-213,120-222;

  • пер. Штормовой, 5,17-23,4,10-32;

  • ул. Чайковского, 103;

  • ул. Майская, 1-9;

  • ул. Одесская, 105-155,6-104;

  • ул. Вологодская, 2-12,5-7;

  • ул. Смольская, 1-137,4-6;

  • ул. Холодильная, 4-8;

  • ул. Дальневосточная, 129-143;

  • ул. Волокамская, 3-31,2-24;

  • ул. Андрюсенко, 2-34,1-27;

  • ул. Роздольная, 1-35,2-26;

  • ул. Тургенева, 1-35,2-30;

  • ул. Кольцевая, 1-27,2-30;

  • ул. Широкая, 80-112, 73-173,44-76,75-173;

  • пер. Широкий, 1-21,2-18-20;

  • пер. Снайперский, 8-24,2а;

  • ул. Шефская, 51-57,50-62,49.

Новокодакский район:

  • улица Железнодорожная, 17, 19;

  • улица Щепкина, 3-15, 6;

  • проспект Нигояна, 18, 20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42;

  • переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;

  • переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

  • улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

  • улица Кондратюка, 209-231, 204/2-228, 252,256а, 228А, 235-241,230А-244;

  • улица Весенняя, 1, 4-12;

  • переулок Неманский 1-13; 2-24;

  • переулок Тюменский, 1-31, 2-38;

  • улица Коллективная, 1, 2-12;

  • улица Весенняя, 1-109, 4-98;

  • переулок Зенитный, 1-15, 2-12;

  • улица Приовражная, 1, 2-6;

  • улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36;

  • переулок 1-ый Курсовой, 1-21, 21а, 4-20/2;

  • улица Коллективная, 3-35, 14-42;

  • улица Ватутина, 49-53, 58/2, 60, 62, 64;

  • улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241,230А-244;

  • ул. Грузинская, 1-25, 2-36;

  • ул. Барвинок, 1-27, 66-98;

  • пер. Грузинский, 1-3, 2-4;

  • ул. Корсунская, 1-5, 2-18;

  • ул. Бардадыма, 43,47,31-41,45,49-69 , 58-74,75-133, 78-118;

  • ул. Старобазарная, 71-79, 26-40;

  • пл. Сентябрьская, 1,5,7, 4 12;

  • ул. Фортечная, 98-100, 101-111,102-106, 1-25, 4-24,24а-28;

  • ул. Речная, 1-29, 4-24;

  • ул. Алеутская, 12/1;

  • пер. Танковый, 1-23, 2-12;

  • пер. Солнечный, 1-23, 2-16,31,35;

  • ул. Якорная, 1-23, 2-18;

  • пр. Свободы, 76;

  • ул. Гринченко, 31-35, 2-4,8-12,16-24;

  • пер. Белозировский, 1-27, 2-30;

  • пер. Мраморный, 1-25, 2-20,34, пр-64,60;

  • пер. Лемешева, 1-7, 4-6.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре мужчина попал под колеса автобуса MAN. Авария произошла на жилмассиве Северный на улице Курсантской.

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