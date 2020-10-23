В Днепре несколько улиц останутся без света: найди свой адрес
В субботу, 24 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
ул. Славянская;
ул. Гайсинская;
пер. Днепровский, 7-9; 2-8;
ул. Мандрыковская, 316-330.
Чечеловский район:
ул. Шухевича, 22,24;
ул. Щепкина, 8,10-12, 17;
пр. Нигояна, 7;
ул. Поточная, 2-80,3-59;
ул. Новошкольная, 177-195,217, 104-134; 100-102, 153-175;
ул. Сосновая, 1-11,22-46.
Самарский район:
ул. Гречко, 41-119; 76-106;
ул. Полевая, 21-79; 64-118а;
ул. Чаплинская, 387-265; 218-290.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Казахстанская, 1-7,2-24;
ул. Заярская, 1-47;
пер. Казахстанский, 5-23,2-36;
ул. Минусинская, 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б, 82-174;
пер. Минусинский, 14,16,30,32, 34,38,54,56;
пер. Окопный, 25;
ул. Айвазовского, 1-23,2-12;
ул. Волочаевская, 1-7;
ул. Заводская, 1-7,2-12;
ул. Портовая, 2-4,18-28; 34-40;
пер. Портовый, 1,2-4;
ул. Обходная, 2-4,5;
пер. Обходной, 1-7,4-6;
ул. Халтурина, 1-27,2-28;
ул. Васнецова, 1-11,2-10;
ул. Искры, 1-5,2-10;
ул. Минакова, 3-7,4-8;
ул. Новороссийская, 1-9,2-74;
ул. Пожарная, 1-33,2-38;
ул. Осетинская, 3;
ул. Промежуточная, 2-8;
ул. Тагильская, 3-41,4-40;
ул. Таганрогская, 105-217,126-226;
пер. Таганрогский, 8-12,13-17;
ул. Терновая, 5,4а;
ул. Штормовая, 115-213,120-222;
пер. Штормовой, 5,17-23,4,10-32;
ул. Чайковского, 103;
ул. Майская, 1-9;
ул. Одесская, 105-155,6-104;
ул. Вологодская, 2-12,5-7;
ул. Смольская, 1-137,4-6;
ул. Холодильная, 4-8;
ул. Дальневосточная, 129-143;
ул. Волокамская, 3-31,2-24;
ул. Андрюсенко, 2-34,1-27;
ул. Роздольная, 1-35,2-26;
ул. Тургенева, 1-35,2-30;
ул. Кольцевая, 1-27,2-30;
ул. Широкая, 80-112, 73-173,44-76,75-173;
пер. Широкий, 1-21,2-18-20;
пер. Снайперский, 8-24,2а;
ул. Шефская, 51-57,50-62,49.
Новокодакский район:
улица Железнодорожная, 17, 19;
улица Щепкина, 3-15, 6;
проспект Нигояна, 18, 20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42;
переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;
переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
улица Кондратюка, 209-231, 204/2-228, 252,256а, 228А, 235-241,230А-244;
улица Весенняя, 1, 4-12;
переулок Неманский 1-13; 2-24;
переулок Тюменский, 1-31, 2-38;
улица Коллективная, 1, 2-12;
улица Весенняя, 1-109, 4-98;
переулок Зенитный, 1-15, 2-12;
улица Приовражная, 1, 2-6;
улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36;
переулок 1-ый Курсовой, 1-21, 21а, 4-20/2;
улица Коллективная, 3-35, 14-42;
улица Ватутина, 49-53, 58/2, 60, 62, 64;
улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241,230А-244;
ул. Грузинская, 1-25, 2-36;
ул. Барвинок, 1-27, 66-98;
пер. Грузинский, 1-3, 2-4;
ул. Корсунская, 1-5, 2-18;
ул. Бардадыма, 43,47,31-41,45,49-69 , 58-74,75-133, 78-118;
ул. Старобазарная, 71-79, 26-40;
пл. Сентябрьская, 1,5,7, 4 12;
ул. Фортечная, 98-100, 101-111,102-106, 1-25, 4-24,24а-28;
ул. Речная, 1-29, 4-24;
ул. Алеутская, 12/1;
пер. Танковый, 1-23, 2-12;
пер. Солнечный, 1-23, 2-16,31,35;
ул. Якорная, 1-23, 2-18;
пр. Свободы, 76;
ул. Гринченко, 31-35, 2-4,8-12,16-24;
пер. Белозировский, 1-27, 2-30;
пер. Мраморный, 1-25, 2-20,34, пр-64,60;
пер. Лемешева, 1-7, 4-6.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре мужчина попал под колеса автобуса MAN. Авария произошла на жилмассиве Северный на улице Курсантской.