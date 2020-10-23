В Днепре несколько улиц останутся без света: найди свой адрес

В субботу, 24 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

ул. Славянская;

ул. Гайсинская;

пер. Днепровский, 7-9; 2-8;

ул. Мандрыковская, 316-330.

Чечеловский район:

ул. Шухевича, 22,24;

ул. Щепкина, 8,10-12, 17;

пр. Нигояна, 7;

ул. Поточная, 2-80,3-59;

ул. Новошкольная, 177-195,217, 104-134; 100-102, 153-175;

ул. Сосновая, 1-11,22-46.

Самарский район:

ул. Гречко, 41-119; 76-106;

ул. Полевая, 21-79; 64-118а;

ул. Чаплинская, 387-265; 218-290.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Казахстанская, 1-7,2-24;

ул. Заярская, 1-47;

пер. Казахстанский, 5-23,2-36;

ул. Минусинская, 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б, 82-174;

пер. Минусинский, 14,16,30,32, 34,38,54,56;

пер. Окопный, 25;

ул. Айвазовского, 1-23,2-12;

ул. Волочаевская, 1-7;

ул. Заводская, 1-7,2-12;

ул. Портовая, 2-4,18-28; 34-40;

пер. Портовый, 1,2-4;

ул. Обходная, 2-4,5;

пер. Обходной, 1-7,4-6;

ул. Халтурина, 1-27,2-28;

ул. Васнецова, 1-11,2-10;

ул. Искры, 1-5,2-10;

ул. Минакова, 3-7,4-8;

ул. Новороссийская, 1-9,2-74;

ул. Пожарная, 1-33,2-38;

ул. Осетинская, 3;

ул. Промежуточная, 2-8;

ул. Тагильская, 3-41,4-40;

ул. Таганрогская, 105-217,126-226;

пер. Таганрогский, 8-12,13-17;

ул. Терновая, 5,4а;

ул. Штормовая, 115-213,120-222;

пер. Штормовой, 5,17-23,4,10-32;

ул. Чайковского, 103;

ул. Майская, 1-9;

ул. Одесская, 105-155,6-104;

ул. Вологодская, 2-12,5-7;

ул. Смольская, 1-137,4-6;

ул. Холодильная, 4-8;

ул. Дальневосточная, 129-143;

ул. Волокамская, 3-31,2-24;

ул. Андрюсенко, 2-34,1-27;

ул. Роздольная, 1-35,2-26;

ул. Тургенева, 1-35,2-30;

ул. Кольцевая, 1-27,2-30;

ул. Широкая, 80-112, 73-173,44-76,75-173;

пер. Широкий, 1-21,2-18-20;

пер. Снайперский, 8-24,2а;

ул. Шефская, 51-57,50-62,49.

Новокодакский район:

улица Железнодорожная, 17, 19;

улица Щепкина, 3-15, 6;

проспект Нигояна, 18, 20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42;

переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

улица Кондратюка, 209-231, 204/2-228, 252,256а, 228А, 235-241,230А-244;

улица Весенняя, 1, 4-12;

переулок Неманский 1-13; 2-24;

переулок Тюменский, 1-31, 2-38;

улица Коллективная, 1, 2-12;

улица Весенняя, 1-109, 4-98;

переулок Зенитный, 1-15, 2-12;

улица Приовражная, 1, 2-6;

улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36;

переулок 1-ый Курсовой, 1-21, 21а, 4-20/2;

улица Коллективная, 3-35, 14-42;

улица Ватутина, 49-53, 58/2, 60, 62, 64;

улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241,230А-244;

ул. Грузинская, 1-25, 2-36;

ул. Барвинок, 1-27, 66-98;

пер. Грузинский, 1-3, 2-4;

ул. Корсунская, 1-5, 2-18;

ул. Бардадыма, 43,47,31-41,45,49-69 , 58-74,75-133, 78-118;

ул. Старобазарная, 71-79, 26-40;

пл. Сентябрьская, 1,5,7, 4 12;

ул. Фортечная, 98-100, 101-111,102-106, 1-25, 4-24,24а-28;

ул. Речная, 1-29, 4-24;

ул. Алеутская, 12/1;

пер. Танковый, 1-23, 2-12;

пер. Солнечный, 1-23, 2-16,31,35;

ул. Якорная, 1-23, 2-18;

пр. Свободы, 76;

ул. Гринченко, 31-35, 2-4,8-12,16-24;

пер. Белозировский, 1-27, 2-30;

пер. Мраморный, 1-25, 2-20,34, пр-64,60;

пер. Лемешева, 1-7, 4-6.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре мужчина попал под колеса автобуса MAN. Авария произошла на жилмассиве Северный на улице Курсантской.