В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

В Днепре несколько улиц останутся без света

В пятницу, 19 июня, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

пер. Бахчисарайский (частный сектор);

ул. Саранская (частный сектор);

ул. Саранская 2, 4, 8, 12 (Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 11);

пер. Тульчинский (частный сектор);

ул. Крюкова (частный сектор);

ул. Приднепровская (частный сектор);

ул. Приднепровская, 1, 3, 5,

ул. Ивана Сокульского (частный сектор);

ул. Ивана Сокульского 2 (Дошкольное учебное заведение № 334), 8, 10;

пер. Бахчисарайский, 2;

ул. Крюкова.

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