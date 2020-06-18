В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса
В Днепре несколько улиц останутся без света
В пятницу, 19 июня, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
пер. Бахчисарайский (частный сектор);
ул. Саранская (частный сектор);
ул. Саранская 2, 4, 8, 12 (Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 11);
пер. Тульчинский (частный сектор);
ул. Крюкова (частный сектор);
ул. Приднепровская (частный сектор);
ул. Приднепровская, 1, 3, 5,
ул. Ивана Сокульского (частный сектор);
ул. Ивана Сокульского 2 (Дошкольное учебное заведение № 334), 8, 10;
пер. Бахчисарайский, 2;
ул. Крюкова.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает в два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.