В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

В субботу, 6 июня, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре несколько улиц останутся без света simferopol.bezformata.com

Света не будет по следующим адресам:

ул. Уездная, 1, 2,3, 4;

пер. Сорочинский, 1 — 17, 2 — 4;

ул. Светлова, 4 — 20, 5 — 21;

туп. Светлова, 1 — 9, 2 — 10;

пер. Блока, 1 — 4;

ул. Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;

ул. Кабардинская, 17 — 25;

ул. Саксаганского, 9 — 27, 2 — 30;

ул. Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

ул. Выборная, 1.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает в два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.

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