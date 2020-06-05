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5 июня • обновлено в 18:14
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Алина Рашевская
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В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

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В субботу, 6 июня, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре несколько улиц останутся без света

В Днепре несколько улиц останутся без света

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Света не будет по следующим адресам:

  • ул. Уездная, 1, 2,3, 4;

  • пер. Сорочинский, 1 — 17, 2 — 4;

  • ул. Светлова, 4 — 20, 5 — 21;

  • туп. Светлова, 1 — 9, 2 — 10;

  • пер. Блока, 1 — 4;

  • ул. Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;

  • ул. Кабардинская, 17 — 25;

  • ул. Саксаганского, 9 — 27, 2 — 30;

  • ул. Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

  • ул. Выборная, 1.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает в два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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