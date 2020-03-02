Главная Новости
2 марта • обновлено в 18:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

София Ковнир

В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

611
Читать материал на украинском

Во вторник, 3 марта, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

Вгороде

Света не будет по следующим адресам:

Самарский район:

  • ул. Александра Галича;

  • ул. Прибрежная;

  • ул. Зеленоградская.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • пер. Любарского, 4а, 8, 12, 14, 16, 18, 20

Индустриальный район:

  • пер. Базавлуцкий, 3а-9, 15-25, 6-26;

  • пер. Протавчанский, 1-17, 10-14;

  • пер. Кальмиусский, 7-25, 6-22;

  • пер. Дуговой, 3-26,9;

  • ул. Ашхабадская, 149,192.

Центральный район:

  • ул. Надежды Алексеенко, 29-45,36-4;

  • ул. Рабочая, 7;

  • ул. Кавалерийская, 16-22;

  • ул. Философская, 60.

Соборный район:

  • ул. Набережная Победы, 94-96, 100, 102, 102а, 102б, 102д, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110.

Новокодакский район:

  • ул. Большая Диевская, 40, 42, 46а;

  • ул. Максима Дия, 12;

  • ул. Днепросталевская, 57-127, 34, 64-146;

  • ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;

  • ул. Большая Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541;

  • ул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;

  • пер. Тихорецкий, 2-18, 3-19, 27-39;

  • ул. Базарная, 2-28;

  • ул. Приморская, 1-18;

  • ул. Костромская, 1-5.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги