В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

Во вторник, 3 марта, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Вгороде

Света не будет по следующим адресам:

Самарский район:

ул. Александра Галича;

ул. Прибрежная;

ул. Зеленоградская.

Амур-Нижнеднепровский район:

пер. Любарского, 4а, 8, 12, 14, 16, 18, 20

Индустриальный район:

пер. Базавлуцкий, 3а-9, 15-25, 6-26;

пер. Протавчанский, 1-17, 10-14;

пер. Кальмиусский, 7-25, 6-22;

пер. Дуговой, 3-26,9;

ул. Ашхабадская, 149,192.

Центральный район:

ул. Надежды Алексеенко, 29-45,36-4;

ул. Рабочая, 7;

ул. Кавалерийская, 16-22;

ул. Философская, 60.

Соборный район:

ул. Набережная Победы, 94-96, 100, 102, 102а, 102б, 102д, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110.

Новокодакский район:

ул. Большая Диевская, 40, 42, 46а;

ул. Максима Дия, 12;

ул. Днепросталевская, 57-127, 34, 64-146;

ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;

ул. Большая Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541;

ул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;

пер. Тихорецкий, 2-18, 3-19, 27-39;

ул. Базарная, 2-28;

ул. Приморская, 1-18;

ул. Костромская, 1-5.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.

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