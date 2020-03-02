В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

Во вторник, 3 марта, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Вгороде
Света не будет по следующим адресам:
Самарский район:
ул. Александра Галича;
ул. Прибрежная;
ул. Зеленоградская.
Амур-Нижнеднепровский район:
пер. Любарского, 4а, 8, 12, 14, 16, 18, 20
Индустриальный район:
пер. Базавлуцкий, 3а-9, 15-25, 6-26;
пер. Протавчанский, 1-17, 10-14;
пер. Кальмиусский, 7-25, 6-22;
пер. Дуговой, 3-26,9;
ул. Ашхабадская, 149,192.
Центральный район:
ул. Надежды Алексеенко, 29-45,36-4;
ул. Рабочая, 7;
ул. Кавалерийская, 16-22;
ул. Философская, 60.
Соборный район:
ул. Набережная Победы, 94-96, 100, 102, 102а, 102б, 102д, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110.
Новокодакский район:
ул. Большая Диевская, 40, 42, 46а;
ул. Максима Дия, 12;
ул. Днепросталевская, 57-127, 34, 64-146;
ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;
ул. Большая Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541;
ул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;
пер. Тихорецкий, 2-18, 3-19, 27-39;
ул. Базарная, 2-28;
ул. Приморская, 1-18;
ул. Костромская, 1-5.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.
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