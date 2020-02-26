Главная Новости
26 февраля • обновлено в 09:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

563
Читать материал на украинском

В среду, 26 февраля, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 26 февраля

В Днепре отключат свет 26 февраля

Вгороде

Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • ул. Казакова, 1а;

  • пр. Гагарина, 105, 105а, 107, 109, 111, 111а, 115, 115а;

  • ул. Загородная, 7 — 47, 6 — 88;

  • ул. Петлюры, 2 — 4, 1 — 7;

  • ул. Дегтярева, 20 — 36;

  • ул. Кургановская, 31 — 49.

Чечеловский район:

  • ул. Доменная, 1 — 71, 4 — 70;

  • ул. Изюмская, 82, 84, 90, 94;

  • ул. Манесмановская, 15 — 69, 20 — 68;

  • ул. Силовая, 1 — 75, 2 — 78;

  • ул. Шляховская, 20;

  • ул. Баллистическая, 7 — 15, 26 — 32;

  • туп. Чухновского, 39;

  • ул. Бассейная, 85, 87;

  • ул. Амбулаторная, 3 — 15, 4 — 44;

  • сел. Проминь, 1 — 5, 2 — 16.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги