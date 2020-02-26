В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

В среду, 26 февраля, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 26 февраля Вгороде

Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Казакова, 1а;

пр. Гагарина, 105, 105а, 107, 109, 111, 111а, 115, 115а;

ул. Загородная, 7 — 47, 6 — 88;

ул. Петлюры, 2 — 4, 1 — 7;

ул. Дегтярева, 20 — 36;

ул. Кургановская, 31 — 49.

Чечеловский район:

ул. Доменная, 1 — 71, 4 — 70;

ул. Изюмская, 82, 84, 90, 94;

ул. Манесмановская, 15 — 69, 20 — 68;

ул. Силовая, 1 — 75, 2 — 78;

ул. Шляховская, 20;

ул. Баллистическая, 7 — 15, 26 — 32;

туп. Чухновского, 39;

ул. Бассейная, 85, 87;

ул. Амбулаторная, 3 — 15, 4 — 44;

сел. Проминь, 1 — 5, 2 — 16.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.

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