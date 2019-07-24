В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

В Днепре 25 июля на некоторых улицах отключат свет.
Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Днепр Час
Адреса, по которым не будет электроснабжения:
Соборный район:
ул. Моссаковского, 1;
ул. Шевченко, 23, 33 — 47, 16 — 22;
ул. Гоголя, 12, 10.
Новокодакский район:
ж/м Покровский, 5а, 5б, 5в;
ул. Набережная Заводская, 119д, 117а, 103а;
ул. Юрия Кондратюка, 4;
ул. Метростроевская, 5, 7;
ул. Максима Дия, 6.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине придется платить за электроэнергию по-новому.
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