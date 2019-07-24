В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

В Днепре 25 июля на некоторых улицах отключат свет.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Днепр Час

Адреса, по которым не будет электроснабжения:

Соборный район:

ул. Моссаковского, 1;

ул. Шевченко, 23, 33 — 47, 16 — 22;

ул. Гоголя, 12, 10.

Новокодакский район:

ж/м Покровский, 5а, 5б, 5в;

ул. Набережная Заводская, 119д, 117а, 103а;

ул. Юрия Кондратюка, 4;

ул. Метростроевская, 5, 7;

ул. Максима Дия, 6.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине придется платить за электроэнергию по-новому.

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