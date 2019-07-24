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В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

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В Днепре 25 июля на некоторых улицах отключат свет.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Днепр Час

Адреса, по которым не будет электроснабжения:

Соборный район:

  • ул. Моссаковского, 1;

  • ул. Шевченко, 23, 33 — 47, 16 — 22;

  • ул. Гоголя, 12, 10.

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Новокодакский район:

  • ж/м Покровский, 5а, 5б, 5в;

  • ул. Набережная Заводская, 119д, 117а, 103а;

  • ул. Юрия Кондратюка, 4;

  • ул. Метростроевская, 5, 7;

  • ул. Максима Дия, 6.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине придется платить за электроэнергию по-новому.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ЖКХ
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