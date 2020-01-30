Главная Новости
30 января • обновлено в 18:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

София Ковнир

В Днепре несколько районов останутся без света: список адресов

342
Читать материал на украинском

В пятницу, 31 января, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Новости
Может стать инвалидом: на Днепропетровщине горе-мать угробила здоровье 2-летнего сына

Отключение света

Отключение света

048.ua

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Крюковская, 6-44,51-83;

  • ул. Таганрогская, 73,42-82;

  • ул. Геническая, 3-9,2-12;

  • ул. Долинская, 3-21,2-14;

  • ул. Кузнечная, 3-15;

  • пер. Кузнечный, 1-21;

  • ул. Федора Сторубля, 1-25,2-28;

  • ул. Муравьева, 13-27,16-44;

  • ул. Сормовская, 1-3;

  • пер. Муравьева, 2,3;

  • пер. Пожарный, 1,3,2,4,6;

  • ул.Тобольская, 21-39,20-30;

  • ул.Чапаева, 17-31,16-31.

Новости
В Кривом Роге женщина превратила собственный дом в порностудию: что ей грозит

Шевченковский район:

  • ул. Сечевых Стрельцов, 12-16,13-17.

Соборный район:

  • пр. Героев, 32, 34, 40;

  • ул. Маршала Судца, 3;

  • ул. Набережная Победы, 136; 138; 140; 134 к.3 (п.1-3), к.4 (п.1-3), к.5 (п.1-4);

  • п-к Добровольцев, 2, 4, 6; 6а.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге мужчина нашел на полу супермаркета конверт, в котором было 10 тысяч долларов, и вернул владельцу. Мимо неизвестного конверта на выходе из магазина прошли около пяти человек, один из них даже наступил на него.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги