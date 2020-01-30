В Днепре несколько районов останутся без света: список адресов

В пятницу, 31 января, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света 048.ua

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Крюковская, 6-44,51-83;

ул. Таганрогская, 73,42-82;

ул. Геническая, 3-9,2-12;

ул. Долинская, 3-21,2-14;

ул. Кузнечная, 3-15;

пер. Кузнечный, 1-21;

ул. Федора Сторубля, 1-25,2-28;

ул. Муравьева, 13-27,16-44;

ул. Сормовская, 1-3;

пер. Муравьева, 2,3;

пер. Пожарный, 1,3,2,4,6;

ул.Тобольская, 21-39,20-30;

ул.Чапаева, 17-31,16-31.

Шевченковский район:

ул. Сечевых Стрельцов, 12-16,13-17.

Соборный район:

пр. Героев, 32, 34, 40;

ул. Маршала Судца, 3;

ул. Набережная Победы, 136; 138; 140; 134 к.3 (п.1-3), к.4 (п.1-3), к.5 (п.1-4);

п-к Добровольцев, 2, 4, 6; 6а.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге мужчина нашел на полу супермаркета конверт, в котором было 10 тысяч долларов, и вернул владельцу. Мимо неизвестного конверта на выходе из магазина прошли около пяти человек, один из них даже наступил на него.

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