В Днепре несколько районов останутся без света: кого коснется

В среду, 18 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская Жизнь

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Запорожское шоссе 53, 66, 68, 74;

ул. Старокозацкая, 12, 13, 15;

ул. Троицкая, 2-8, 3а, 10;

площадь Троицкая, 1-3, 4-6;

ул.Шевченко, 36а;

ул. Сечевых Стрельцов, 2, 3, 13;

просп. Яворницкого, 51-53, 55.

Центральный район:

ул. Новосельная 48-82,19;

ул. Кулигина 2-46,1-79;

ул. Никопольская 2-30,1-25;

ул. Ужгородская 1-35; 2-50;

ул. Закарпатская 2-58; 1-21;

ул. Ушакова 4-16;

ул. Владимирская 1-17,2-28;

ул. Кабардиновская 17-25;

ул. Саксаганского 9-27,2-30;

ул. Леонтовича 1-47,2-32;

ул. Выборная 1;

ул. Старокозацкая, 56, 58, 66а.

ул. Яворницкого 45г.

Новокодакский район:

ул. Старый Шлях, 227а;

ул. Мостовая;

пр. Ивана Мазепы, 42, 42А, 44, 44А, 46, 48, 50, 50А, 52, 52/1, 54, 56, 56А;

ул. Каменская, 33.

Соборный район:

ул. Ефремова, 3, 4, 7, 9, 8-10.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи предупреждают о том, что в Днепре и области ожидается густой туман. Видимость будет составлять от 100 до 300 метров.

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