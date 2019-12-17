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17 декабря • обновлено в 17:36
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София Ковнир

В Днепре несколько районов останутся без света: кого коснется

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В среду, 18 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • ул. Запорожское шоссе 53, 66, 68, 74;

  • ул. Старокозацкая, 12, 13, 15;

  • ул. Троицкая, 2-8, 3а, 10;

  • площадь Троицкая, 1-3, 4-6;

  • ул.Шевченко, 36а;

  • ул. Сечевых Стрельцов, 2, 3, 13;

  • просп. Яворницкого, 51-53, 55.

Центральный район:

  • ул. Новосельная 48-82,19;

  • ул. Кулигина 2-46,1-79;

  • ул. Никопольская 2-30,1-25;

  • ул. Ужгородская 1-35; 2-50;

  • ул. Закарпатская 2-58; 1-21;

  • ул. Ушакова 4-16;

  • ул. Владимирская 1-17,2-28;

  • ул. Кабардиновская 17-25;

  • ул. Саксаганского 9-27,2-30;

  • ул. Леонтовича 1-47,2-32;

  • ул. Выборная 1;

  • ул. Старокозацкая, 56, 58, 66а.

  • ул. Яворницкого 45г.

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Новокодакский район:

  • ул. Старый Шлях, 227а;

  • ул. Мостовая;

  • пр. Ивана Мазепы, 42, 42А, 44, 44А, 46, 48, 50, 50А, 52, 52/1, 54, 56, 56А;

  • ул. Каменская, 33.

Соборный район:

  • ул. Ефремова, 3, 4, 7, 9, 8-10.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи предупреждают о том, что в Днепре и области ожидается густой туман. Видимость будет составлять от 100 до 300 метров.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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