В Днепре несколько районов останутся без света: кого коснется

В среду, 18 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Одесская Жизнь
Света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Запорожское шоссе 53, 66, 68, 74;
ул. Старокозацкая, 12, 13, 15;
ул. Троицкая, 2-8, 3а, 10;
площадь Троицкая, 1-3, 4-6;
ул.Шевченко, 36а;
ул. Сечевых Стрельцов, 2, 3, 13;
просп. Яворницкого, 51-53, 55.
Центральный район:
ул. Новосельная 48-82,19;
ул. Кулигина 2-46,1-79;
ул. Никопольская 2-30,1-25;
ул. Ужгородская 1-35; 2-50;
ул. Закарпатская 2-58; 1-21;
ул. Ушакова 4-16;
ул. Владимирская 1-17,2-28;
ул. Кабардиновская 17-25;
ул. Саксаганского 9-27,2-30;
ул. Леонтовича 1-47,2-32;
ул. Выборная 1;
ул. Старокозацкая, 56, 58, 66а.
ул. Яворницкого 45г.
Новокодакский район:
ул. Старый Шлях, 227а;
ул. Мостовая;
пр. Ивана Мазепы, 42, 42А, 44, 44А, 46, 48, 50, 50А, 52, 52/1, 54, 56, 56А;
ул. Каменская, 33.
Соборный район:
ул. Ефремова, 3, 4, 7, 9, 8-10.
Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи предупреждают о том, что в Днепре и области ожидается густой туман. Видимость будет составлять от 100 до 300 метров.
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