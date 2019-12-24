В Днепре несколько районов останутся без света: адреса

В среду, 18 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света 048.ua

Света не будет по таким адресам:

Новокодакский район:

ул. Герцена, 4 — 24, 1а — 23;

ул. Лавандовая, 42а, 44, 46, 50, 60 — 70, 78, 51 — 115;

ул. Садовского, 2;

ул. Десняка, 1;

ул. Геологическая, 2а;

ул. Десантная, 1 — 23, 2а — 72;

ул. Косинского, 1, 3;

пер. Вагнера, 2 — 22, 1 — 21;

ул. Рудниковая, 2 — 20, 1, 3, 7 — 31;

ул. Братска, 45 — 65, 46 — 56, 62д, 89;

пер. Манежный, 1 — 35, 2 — 18;

пер. Львовский, 71а.

Соборный район:

Набережная Победы, 156, 158;

ул. Байковая, 57, 85д;

Освещение Южного моста и Набережной возле моста;

Днепровский проезд, 2;

ул. 8 Марта, 8, 10, 10а, 13 — 19;

ул. Донцова, 7, 15, 17.

Центральный район:

ул. Ярослава Мудрого, 25 — 49, 42, 62;

ул. Костомаровская, 6а.

Ранее OBOZREVATEL писал, что днепровские ученые овладели уникальной технологией изготовления элементов космических аппаратов с помощью 3D принтера.

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