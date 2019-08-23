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В Днепре не будут ходить троллейбусы: названы сроки

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В День Независимости, 24 августа, в Днепре временно прекратят работу троллейбусы.

Это связано с проведением праздничных мероприятий, сообщили в КП "Днепровский электротранспорт".

Новости
Появился прогноз погоды в Днепре на праздники

Троллейбусы в Днепре

Троллейбусы в Днепре

Википедия

Так, состоятся следующие изменения в работе троллейбусов:

  • с 8:00 до 13:30 временно приостанавливает работу троллейбусный маршрут №12 по ул. Сичеславская Набережная;

  • с 9:00 до 10:00 временно не будут работать троллейбусные маршруты № 1, 5, "кольцо А" по проспекту Дмитрия Яворницкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, на День независимости перекроют центр Днепра и изменят маршруты автобусов: подробности.

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Место
Украина Днепр
Тег
транспорт
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