В Днепре не будут ходить троллейбусы: названы сроки

В День Независимости, 24 августа, в Днепре временно прекратят работу троллейбусы.
Это связано с проведением праздничных мероприятий, сообщили в КП "Днепровский электротранспорт".
Троллейбусы в Днепре
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Так, состоятся следующие изменения в работе троллейбусов:
с 8:00 до 13:30 временно приостанавливает работу троллейбусный маршрут №12 по ул. Сичеславская Набережная;
с 9:00 до 10:00 временно не будут работать троллейбусные маршруты № 1, 5, "кольцо А" по проспекту Дмитрия Яворницкого.
Как сообщал OBOZREVATEL, на День независимости перекроют центр Днепра и изменят маршруты автобусов: подробности.
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