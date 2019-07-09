В Днепре не будут ходить троллейбусы из-за концерта "Океан Ельзи" 9 июля

9 июля в Днепре троллейбусный маршрут № 12 будет работать до 18:00.

Временные изменения в графике связаны с проведением бесплатного концерта группы "Океан Ельзи" на Фестивальном причале. Об этом сообщили на сайте коммунального предприятия "Днепровский электротранспорт".

В Днепре изменится график движения троллейбусов №12 Днепр Час

Как сообщал OBOZREVATEL 9 июля в Днепре будет перекрыто движение по Сичеславской набережной. Движение будет ограничено от улицы 6-й Стрелковой дивизии и до цирка.

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