В Днепре нашли застреленного мужчину в собственной квартире

В пятницу, 31 января, в Днепре на улице Академика Янгеля в доме №17 в квартире обнаружили тело мужчины.

При покойном обнаружили зарегистрированное ружье, из которого он вероятно застрелился. Об этом сообщил Информатор.

Тело нашел брат умершего утром около 11:00. Предварительно известно, что мужчина умер 2 дня назад. Свидетели рассказали о том, что 54-летний мужчина нигде не работал и был пристрастен к алкоголю.

Мужчина жил один, без семьи. Ружье принадлежало покойному, его он зарегистрировал 10 лет назад. Все обстоятельства смерти мужчины выясняет следствие.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в детском парке нашли человеческие останки. Их случайно нашел житель Днепра, который снимал в парке видео для своего блога на YouTube.

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