В Днепре нашли "кладбище" секонд-хенда в лесополосе. Фото и видео

В Днепре в районе поселка Чапли на левом берегу в лесополосе неизвестные выгрузили фуру секонд-хенда.

Горы одежды и обуви выбросили прямо на землю в зеленой зоне. Об этом на своей странице в Facebook сообщил днепрянин Вадим Шуйдин (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Горы секонд-хенда лежат прямо на земле. Facebook/Вадим Шуйдин

На данный момент доподлинно не известно, кто именно таким образом избавился от вещей. Автор поста предполагает, что это мог сделать один из местных предпринимателей.

"Кладбище" секонд-хенда уже обнаружили несколько горожан, которые успели отобрать для себя приличную одежду и обувь.

Жители Днепра возмущены данным инцидентом. Они уверены, что в случае, если этот товар действительно никому не нужен, его стоило раздать нуждающимся.

"На Лоцманскую, 22 все могли отвезти для бездомных, на Философскую и во вторую рабочую, там тоже есть место для бездомных", – пишет Ольга Яблонская.

Другая же группа днепрян считает, что эти вещи могут быть опасны и призывают как можно скорее их сжечь.

"Грибок и кожные заболевания никто не отменял, возможно вещи не прошли дезинфекцию. Спалить и немедленно", – отметила Лариса Витальевна.

Днепряне возмущены произошедшим. Скриншот

Переживают местные жители также и за то, как произошедшее повлияет на природу. Автор поста негодует из-за такого отношения к лесу и к людям.

"Но зачем было так наплевательски относиться к природе и к тем нуждающимся в одежде людям. Если это не уберут или не сожгут, то перегнивать всё это будет годами, а то и десятками лет. Варвары", – написал Вадим Шуйдин.

Местные жители уже начали разбирать одежду и обувь. Facebook/Вадим Шуйдин

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