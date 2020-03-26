В Днепре напугали огромными штрафами за проезд в маршрутках

Штраф за проезд в общественном транспорте Днепра во время карантина без пропуска сотрудника критической инфраструктуры составит 17 тысяч гривен.

На всех линиях работы транспорта проверкой наличия этих пропусков будет заниматься полиция. Об этом сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко на своей странице в Facebook.

Пропуск сотрудника критической инфраструктуры Информатор

"Все пропуска будут номерные с четкой фиксацией кому этот пропуск был выдан. Сотрудники полиции в течении одной минуты по номеру выданного пропуска смогут определить его подлинность и кому он был выдан", – написал он.

Лысенко подчеркнул, что интернет-сообщества, которые распространяют фейковую информацию о карантине, а также якобы о продаже специальных пропусков будут блокироваться киберполицией в течение 48 часов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в пятницу, 27 марта, в Днепре ограничат доступ горожан к общественному транспорту и сократят 90% маршрутов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!