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20 декабря • обновлено в 11:57
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В Днепре наградили юного героя, спасшего детей от взрыва. Фото

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В Днепре наградили 16-летнего парня, который спас жизнь пяти детям при взрыве в селе Пашена Балка Днепропетровской области.

В июле 2019 года Александр Гаркуша увидел, что дети играют с гранатой в песочнице и попытался выкинуть снаряд. Однако он взорвался у него в руках, передает пресс-служба Днепропетровского областного совета.

Мальчик получил тяжелые ранения, перенес три клинических смерти и три операции. Сейчас парню дали инвалидность.

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Герою, который спас детей от трагичных последствий, вручили памятные часы от главы областного совета.

Александр Гаркуша

Александр Гаркуша

Информатор

Юный герой

Юный герой

Пресс-служба Днепропетровского областного совета

Как писал OBOZREVATEL:

  • В селе Пашена Балка Днепропетровской области шестеро детей получили травмы в результате взрыва на детской площадке.

  • Двое из шестерых детей, пострадавших от взрыва находятся в тяжелом состоянии. Одному из них 5 лет, другому – 16

  • Трое из потерпевших от взрыва гранаты в селе Пашена Балка Днепропетровской области оказались детьми бывших бойцов АТО.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
взрыв
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