В Днепре наградили юного героя, спасшего детей от взрыва. Фото

В Днепре наградили 16-летнего парня, который спас жизнь пяти детям при взрыве в селе Пашена Балка Днепропетровской области.
В июле 2019 года Александр Гаркуша увидел, что дети играют с гранатой в песочнице и попытался выкинуть снаряд. Однако он взорвался у него в руках, передает пресс-служба Днепропетровского областного совета.
Мальчик получил тяжелые ранения, перенес три клинических смерти и три операции. Сейчас парню дали инвалидность.
Герою, который спас детей от трагичных последствий, вручили памятные часы от главы областного совета.
Александр Гаркуша
Информатор
Юный герой
Пресс-служба Днепропетровского областного совета
Как писал OBOZREVATEL:
В селе Пашена Балка Днепропетровской области шестеро детей получили травмы в результате взрыва на детской площадке.
Двое из шестерых детей, пострадавших от взрыва находятся в тяжелом состоянии. Одному из них 5 лет, другому – 16
Трое из потерпевших от взрыва гранаты в селе Пашена Балка Днепропетровской области оказались детьми бывших бойцов АТО.
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