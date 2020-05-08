В Днепре начнут сбор плазмы крови для лекарства от COVID-19: сколько заплатят донорам

Карина Бондаренко Жизнь города 11:32, 8.05.2020

В Днепре начнут сбор плазмы крови для производства инновационного лекарства от коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Кровь смогут сдать только те люди, которые вылечились от заболевания. Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

По его словам, донорам будут выплачивать по тысяче гривен за каждую сдачу. Забором материала займется фармацевтическая компания "Биофарма".

В Днепре начнут сбор плазмы крови для лекарства от COVID-19
versiya.info

"Собранная плазма необходима для производства инновационного лекарства в борьбе против коронавируса, которое разрабатывает международный альянс крупных фармакологических компаний. Подробности – в ближайшее время", – написал Филатов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 7 мая на Днепропетровщине подтвердили десятки новых случаев коронавируса.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

"Два диктатора разделили Европу": страны Балтии обвинили СССР в оккупации после Гитлера

"Гордимся такими спортсменами": Усику и Ломаченко готовы предоставить гражданство РФ

Экспресс-тесты на китайском и просроченные маски: мэры городов Украины рассказали о гуманитарной помощи

МВФ отказался от долгосрочной программы с Украиной

Кровавый след 29-й гренадерской (1-ой русской) дивизии СС