В субботу, 26 октября, в Днепре начался фестиваль вина и сыра.

Событие проходит в парке им. Т. Г. Шевченко (центральный вход, Дворец культуры ДНУ) и продолжится 27 октября, передает пресс-служба Днепровского городского совета.

В Днепре проходит фестиваль вина и сыра (иллюстрация) moemisto.ua

В мероприятии участвуют более 40 производителей из Днепра и области, Запорожья, Киева, Кропивницкого, Львова и Закарпатья.

На территории фестиваля работает фуд-зона.

Представлены более 100 наименований различных авторских сыров, около 30 оригинальных рецептов глинтвейна. Также проходят встречи с фермерами и дегустация.

Вход на мероприятие свободный.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре пройдет акция "Чистодяка", участники которой смогут за помощь в уборке в городе получить приятные бонусы. Акция запланирована на ближайшее воскресенье, 27 октября.

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