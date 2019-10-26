Главная Новости
26 октября • обновлено в 12:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре начался фестиваль вина и сыра

397 Читать материал на украинском

В субботу, 26 октября, в Днепре начался фестиваль вина и сыра.

Событие проходит в парке им. Т. Г. Шевченко (центральный вход, Дворец культуры ДНУ) и продолжится 27 октября, передает пресс-служба Днепровского городского совета.

В Днепре проходит фестиваль вина и сыра (иллюстрация)

В Днепре проходит фестиваль вина и сыра (иллюстрация)

moemisto.ua

В мероприятии участвуют более 40 производителей из Днепра и области, Запорожья, Киева, Кропивницкого, Львова и Закарпатья.

На территории фестиваля работает фуд-зона.

Новости
Облачно и без осадков: появился прогноз погоды в Днепре

Представлены более 100 наименований различных авторских сыров, около 30 оригинальных рецептов глинтвейна. Также проходят встречи с фермерами и дегустация.

Вход на мероприятие свободный.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре пройдет акция "Чистодяка", участники которой смогут за помощь в уборке в городе получить приятные бонусы. Акция запланирована на ближайшее воскресенье, 27 октября.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Тег
Фестиваль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel