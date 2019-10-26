В субботу, 26 октября, в Днепре начался фестиваль вина и сыра.
Событие проходит в парке им. Т. Г. Шевченко (центральный вход, Дворец культуры ДНУ) и продолжится 27 октября, передает пресс-служба Днепровского городского совета.
В Днепре проходит фестиваль вина и сыра (иллюстрация)
moemisto.ua
В мероприятии участвуют более 40 производителей из Днепра и области, Запорожья, Киева, Кропивницкого, Львова и Закарпатья.
На территории фестиваля работает фуд-зона.
Представлены более 100 наименований различных авторских сыров, около 30 оригинальных рецептов глинтвейна. Также проходят встречи с фермерами и дегустация.
Вход на мероприятие свободный.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре пройдет акция "Чистодяка", участники которой смогут за помощь в уборке в городе получить приятные бонусы. Акция запланирована на ближайшее воскресенье, 27 октября.
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