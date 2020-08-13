В Днепре начали строительство нового моста: когда откроют переправу

Алина Рашевская Жизнь города 08:40, 13.08.2020

На жилом массиве Игрень в Днепре стартовали работы по сооружению нового понтонного моста через реку Шиянку.

Он расположится рядом со старой пешеходной переправой, которая стала уходить под воду. Об этом сообщает Информатор.

На данный момент с одной стороны реки фундамент для конструкции уже готов. На противоположном берегу для этого подготовили опалубку. Своей установки ожидают 12 привезенных понтонов. В ближайшее время приобретут еще 16.

В Днепре начали строительство нового моста
Информатор
В Днепре начали строительство нового моста
Информатор

Старый мост частично разобрали. Сейчас на месте работает лодочник, который ежедневно с 6:00 до 22:00 совершенно бесплатно перевозит всех желающих.

Строительство нового понтонного моста планируют завершить в октябре текущего года. Старый мост полностью демонтируют.

В Днепре начали строительство нового моста
Информатор
В Днепре начали строительство нового моста
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 7-летний мальчик утонул в свой день рождения.

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Днепр Жизнь города

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