В Днепре начали разбирать здание речпорта: что будет на его месте. Фото

В Днепре начали разбирать здание речного вокзала.

Помещение заброшенного днепровского речпорта готовят к реконструкции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил днепрянин Александр Шакиров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре начали разбирать здание речпорта: что будет на его месте Facebook/Sasha Shakirov

Ранее сообщалось, что на месте речного вокзала могут построить современный бизнес-центр. Об этом в Facebook писал архитектор Алексей Образцов.

В Днепре начали разбирать здание речпорта: что будет на его месте Facebook/Alex Obraztsov

В Днепре начали разбирать здание речпорта: что будет на его месте Facebook/Alex Obraztsov

По последним же данным, вместо речпорта в Днепре появится музей современного искусства. Об этом сообщил глава Общественного совета при горсовете Днепре Геннадий Корбан во время Всеукраинского архитектурного форума. Это мероприятие состоялось в Днепре в декабре 2019 года в рамках программы мэра Бориса Филатова “Культурная столица”.

"Здание речпорта интересное, уникальное, поэтому это будет настоящий музей современного искусства. Он будет очень футуристично выглядеть, будет очень интересное здание. Сегодня компания аукциона "Sotheby's" взялась сопровождать и дополнять коллекцию этого музея. Это будет такой музей современного искусства, которого даже нет в Киеве", – рассказал Геннадий Корбан.

В Днепре начали разбирать здание речпорта: что будет на его месте Facebook/Sasha Shakirov

В Днепре начали разбирать здание речпорта: что будет на его месте Facebook/Sasha Shakirov

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре начали строительство нового моста через реку Шиянку.