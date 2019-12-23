В Днепре начали печатать ракеты на принтере: видео чудо-разработки

Днепровские ученые овладели уникальной технологией изготовления элементов космических аппаратов с помощью 3D принтера.

Первый ракетоноситель, напечатанный в Днепре и собранный в Штатах, запустят в космос уже в начале следующего года. Об этом сообщают Факты.

В Днепре начали печатать ракеты на принтере Коллаж

Печать деталей на принтере позволяет не только обеспечить их высокое качество при достаточно сжатых сроках изготовления, но и экономно расходовать материал. Весь процесс занимает всего несколько дней, при этом работа выполняется автоматически.

Производством деталей в Украине занимается филиал американской аэрокосмической компании, главный офис которой находится в Остине. В нашей стране она пока единственная в своем роде. Предприятие изготавливает ракетоносители для транспортировки грузов в космос. Запуск одного из таких американцы планируют уже в 2020 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине впервые испытали смертоносную ракету "Нептун". Она совершила полет на более чем 250 километров.

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