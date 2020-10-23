В Днепре на жилом массиве Тополь появилась современная минифутбольная площадка

В Днепре в учебно-воспитательном комплексе №137, что на улице Комбрига Петрова, 29, появилась единственная на жилом массиве Тополь современная минифутбольноя площадка для учебно-тренировочных занятий.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника отдела технического надзора департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Александр Аджимян, раньше здесь была площадка с гравием и песком, на котором было тяжело играть детям (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу вниз).

"Теперь это целый спортивный комплекс, который сочетает футбольное, волейбольное поле, беговые дорожки, а также яму с песком для прыжков. Это комплекс для физического развития детей, обучающихся в этом заведении. Работы выполнены качественно, и одновременно применены качественные материалы. На дорожках применяется специальное покрытие. Для безопасности школьников по всему периметру школы установлен новый забор. Предусмотрено въезды для специального транспорта", – заметил Аджимян.

Директор учебно-воспитательного комплекса №137 "Лицей-общеобразовательное учебное заведение" Ирина Гайдар отметила, что в их заведении учатся 1267 учеников, и для них спортивная площадка очень важна: "Это уникальное сооружение, потому что это полноценный стадион – единственный на весь жилой массив. Для нас площадка была насущной необходимостью. Ранее состояние старого стадиона угрожал безопасности детей, тренирующихся. Теперь мы имеем сверхсовременное спортивное сооружение, которое позволит развиваться нашим детям. Также это позволит принимать у себя на поле спортивные соревнования".

Ученик учебно-воспитательного комплекса Илья Лебедин с радостью играет на новом футбольном поле: "Оно очень хорошее, и мне очень нравится газон. Я раньше по такому не бегал".

Антон Волошин не учится в этом заведении, но он также в восторге от стадиона и ходит играть на нем со своими друзьями: "Он красивый и удобный для занятий спортом. Здесь раньше вообще ничего не было, а сейчас и газонная травка, и ворота, и дорожки, и сетка для безопасности".

Отметим, что в этом году восстановлено шесть футбольных площадок на территории учебных заведений города. Кроме того, в рамках трехлетнего плана выполнения капитальных ремонтов запланировано сделать их еще в 32-33 учебных заведениях. Перечень заведений согласовано родительскими и педагогическими советами. На 2021-й уже разработаны проекты на выполнение работ.